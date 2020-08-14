Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Türkiye'ye özgü standartlar oluşturuyoruz Bir son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılının hazırlıkları için merkez teşkilatıyla birlikte sahada olacaklarını, dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturacaklarını bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılının hazırlıkları için merkez teşkilatıyla birlikte sahada olacaklarını, dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturacaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün il müdürleri toplantımızda saha çalışmalarımız öncesindeki son hazırlıkları değerlendirdik. Yeni eğitim yılının hazırlıkları için merkez teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye'ye özgü standartlar oluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA