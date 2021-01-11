Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunus Emre Ortaokulunda İstiklal Marşı okunması İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in açıklaması Öğrenci röportajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırşehir'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.

Yunus Emre Ortaokulunda İstiklal Marşı okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in açıklaması

Öğrenci röportajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırşehir'deki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Merkez Yunus Emre Ortaokulundaki törene Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul müdürü İhsan Yavuz öğretmenler ve veliler katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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