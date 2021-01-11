Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Okul idarecileri ve öğretmenlerin İstiklal Mrşı okuması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla okullarda yapılan bayrak töreni Konya'da da Meram Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve okulda görev yapan öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi.