Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:03

Gelen son dakika haberlerine göre Okul idarecileri ve öğretmenlerin İstiklal Mrşı okuması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla okullarda yapılan bayrak töreni Konya'da da Meram Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve okulda görev yapan öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerin İstiklal Mrşı okuması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla okullarda yapılan bayrak töreni Konya'da da Meram Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve okulda görev yapan öğretmenlerin katılımıyla düzenlendi.

Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Selçuk'tan, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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