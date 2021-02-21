Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Sınavlarınızda yapılacak erteleme, çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır
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Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Sınavlarınızda yapılacak erteleme, çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır

21.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:24
Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan öğrencilere: Sınavlarınızda yapılacak erteleme, çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi. Salgının seyrini günlük izlediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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