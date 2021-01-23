Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği bir köy evinde balkondaki demir çubuğa takılan Türk bayrağının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, "'Her ev bir okul oldu' diyoruz ya geçenlerde gittiğim bir köy evinde gördüm bu kareyi. 'İçeride öğrenciler dersteyse ve evimizin bahçesi de şimdilik okul bahçesi olmuşsa bayrak direği neden olmasın?' demiş sanki evin sahibi" ifadesini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı