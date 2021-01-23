Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

23.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:53
Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımıMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği bir köy evinde balkondaki demir çubuğa takılan Türk bayrağının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği bir köy evinde balkondaki demir çubuğa takılan Türk bayrağının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, "'Her ev bir okul oldu' diyoruz ya geçenlerde gittiğim bir köy evinde gördüm bu kareyi. 'İçeride öğrenciler dersteyse ve evimizin bahçesi de şimdilik okul bahçesi olmuşsa bayrak direği neden olmasın?' demiş sanki evin sahibi" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Bakan Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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