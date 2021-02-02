Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak köy okulları paylaşımı

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Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve "her ev bir okuldur" anlayışıyla Ağaçdibi köy okulu, haneleri ile tablet, bilgisayar ve kitap desteğiyle öğrenim sürecine devam eden öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Görüntülerde öğrencilerin okul özlemlerini anlatan karelere yer verildi.

Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçecek köy okullarına ilişkin yaptığı paylaşımına, "Köylerimizin her hanesinde, okulunun açılmasını bekleyen yüz binlerce çocuk vardı. Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadelerini ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap