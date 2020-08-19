Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Okulların sürekli temizliğinin takibi için bir yazılım hazırladık"
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı.
19.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:50
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı. Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. (3)
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Kaynak: AA