Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Okulların sürekli temizliğinin takibi için bir yazılım hazırladık" Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı. Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. (3) Kaynak: AA