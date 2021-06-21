Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrenciler için planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında bir okul ziyareti yaparak öğrenci ve öğretmenlere eşlik etti.

Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

ANKWRA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrenciler için planlanan etkinlik ve aktiviteler kapsamında bir okul ziyareti yaparak öğrenci ve öğretmenlere eşlik etti.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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