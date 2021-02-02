Son dakika haberi | Bakan Selçuk: "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."
02.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:24
Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.
Bakan Selçuk: "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap