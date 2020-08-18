Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Son dakika gündem haberine göre Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecekMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek
18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:47

Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'MEB Asistan' tanıtım toplantısına katıldı. Program 'MEB Asistan'ın tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Ardından Türk özel sektör yapay zeka kuruluşu CBOT'un CEO'su Mete Aktaş, Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'MEB Asistan' ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından konuşan Bakan Selçuk, bütün dünyanın çok özel ve farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin toplumların kabiliyetini de gösterdiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, MEB'in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteriyor. Dünyanın her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler 8-10 aylık süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart, 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanının bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. 'Yeni normal' denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini görme imkanımız olabilir" diye konuştu.

'MEB HAKKINDA HER TÜRLÜ SORUYA CEVAP VERECEK'Ar-Ge, inovasyon, dijital dönüşüm çalışmalarının 'MEB Asistan' ile devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, önümüzdeki aylarda çok farklı konularda ve alanlarda bu yapay zeka temelli uygulamaların giderek hızlanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "18 milyon civarında öğrencisi olan, 1 milyondan fazla öğretmeni olan, velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin ayrı bir önemi var. Bu çerçevede yaptığımız çalışmaları MEB'in tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz, bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz. 'MEB Asistan' Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Birkaç hafta önce ben de bir soru sordum 'okullar ne zaman açılacak' diye; çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Sonra cevaplara baktım, cevapları söylemeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Velilerimizin, öğretmenlerimizin iletişim dilini yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız" ifadelerini kullandı.'YAPAY ZEKA PLATFORMUNU PAYLAŞACAĞIZ'Bakan Selçuk, bu tür çalışmaların eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı kaldırdığına dikkat çekerek, bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğunun yeni bir kilometre taşında olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Bu çalışmaları sınıfın içinde göreceksiniz. Sanal robotları, sanal asistanları, sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor. Kendilerine 'yapay zeka zümresi' adını veren ve yaklaşık 10 farklı ilden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor. Yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşenlerinin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyorlar. Kendileri aynı zamanda MEB' in 2020- 2040 yapay zeka strateji dokümanı üzerinde de çalışıyorlar. MEB'in yapay zeka platformunu paylaşma imkanımız çok yakında gerçekleşecek" dedi.Bakan Selçuk, MEB Asistan'ın nasıl çalıştığını görmek için bazı sorular sordu. MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun sorulması üzerine "Okullar 31 Ağustos' ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim okullar için 21 Eylül'de başlayacaktır. Özel okullar kendi tercihlerine göre 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayacaktır" yanıtı alındı.'CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANIR'

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, bazı okulların 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine "Devlet ve özel okullarda 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç, 'destekleme' ve 'yetiştirme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanır. Ara sınıflarda tek bir okul alırsa cezai müeyyide uygulanır" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor Ekonomi
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Fuat Çapa Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:48:32. #1.15#
title