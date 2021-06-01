Son dakika haberi: Bakan Selçuk: "Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacağız"
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk: "Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hayat Boyu Öğrenme haftası için hazırlanan video ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacaklarını açıkladı.

Hayat Boyu Öğrenme haftası için hazırlanan video ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hobilerin hayat boyu mesleğe dönüştüğü kurslarımızla evinizde, mahallenizde, köyünüzde dilediğiniz her yerdeyiz. Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacağız. 3.645 kursumuzdan biri mutlaka sizin için... Bekliyoruz." bilgi notu yer aldı.

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 'Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' olarak kutlayacağız'
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 'Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' olarak kutlayacağız'
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 'Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' olarak kutlayacağız'
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 'Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' olarak kutlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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