Son dakika haberi: Bakan Selçuk: "Bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacağız"

Son dakika gündem haberine göre Hayat Boyu Öğrenme haftası için hazırlanan video ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıldan itibaren haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlayacaklarını açıkladı.