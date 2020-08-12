Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız"
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Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız"

Son dakika haberleri: Bilim Kurulu Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

12.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:10

Bilim Kurulu Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz."

 "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

"Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."

"(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız."

 "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum."

"Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor."

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Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 'Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız'

Kaynak: AA

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