Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

04.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:59
Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

Son dakika haberine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler İlham Aliyev Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ryan Babel Abdullah Avcı Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 09:59:25. #1.14#
title