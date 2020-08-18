Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek
Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.
18.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir."
(İHA)
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Kaynak: İHA