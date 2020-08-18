Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekir." (İHA) Kaynak: İHA