Son dakika haberi! Bakan Selçuk: 51 il ve 2 ilçede, sigorta prim teşvik süresi yıl sonuna kadar uzatıldı
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Son dakika haberi! Bakan Selçuk: 51 il ve 2 ilçede, sigorta prim teşvik süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

24.02.2021 21:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:10
Son dakika haberi! Bakan Selçuk: 51 il ve 2 ilçede, sigorta prim teşvik süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Son dakika ekonomi haberi: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için sigorta prim teşvik süresinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için sigorta prim teşvik süresinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanun'daki 5 puanlık indirime ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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