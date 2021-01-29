Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık
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Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık

29.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:18
Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık

Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladıkMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayı bitmeden 500 bin tabletin dağıtımını tamamladıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz, Şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak" dedi.

Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayı bitmeden 500 bin tabletin dağıtımını tamamladıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz, Şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk; ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadesini kullandı.

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

ANKARA,


Bakan Selçuk: 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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