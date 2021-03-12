Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'muz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi."
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Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'muz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi."

12.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:30
Son dakika haberi! Bakan Pekcan:

Son dakika ekonomi haberi... Bakan Pekcan: "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'muz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan: "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'muz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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