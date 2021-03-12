Son dakika haberi | Bakan Pekcan, ürünlerin piyasaya arzında yeni bir döneme girildiğini açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi | Bakan Pekcan, ürünlerin piyasaya arzında yeni bir döneme girildiğini açıkladı Açıklaması

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:35
Son dakika haberi | Bakan Pekcan, ürünlerin piyasaya arzında yeni bir döneme girildiğini açıkladı Açıklaması

Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ürünlerin piyasaya arzında pek çok önemli yenilik getirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ürünlerin piyasaya arzında pek çok önemli yenilik getirdiklerini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan söz konusu kanunun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirdiklerine işaret eden Pekcan, izlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdiklerinin altını çizdi. Pekcan, "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, geri çağırmayı zorunlu hale getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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