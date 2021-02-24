Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."
24.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:11
Gelen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir.
Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır