Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."
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Son dakika haberi | Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."

24.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:11
Son dakika haberi | Bakan Pekcan:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir.

Bakan Pekcan: "Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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