Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "(Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."
29.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:23
Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "(Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.
Bakan Pekcan: "(Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır