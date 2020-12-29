Son dakika haberi: Bakan Pekcan: "(Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz."

Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: "(Serbest Ticaret Anlaşması) Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.