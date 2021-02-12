Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum."
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Son dakika haberi... Bakan Pekcan: "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum."

12.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:31
Son dakika haberi... Bakan Pekcan:

Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum.

Bakan Pekcan: "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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