Son dakika haberi | Bakan Pekcan: Libya'da yarım kalan projeler gerçekleştirilecek
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Son dakika haberi | Bakan Pekcan: Libya'da yarım kalan projeler gerçekleştirilecek

Son dakika haberi: TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli belgeye imza attıklarını belirterek, "İmzaladığımız mutabakat metni ile geçmişte yarıda kalan proje ve yeni projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak" dedi.

Son dakika haberi | Bakan Pekcan: Libya'da yarım kalan projeler gerçekleştirilecek
13.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:42

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli belgeye imza attıklarını belirterek, "İmzaladığımız mutabakat metni ile geçmişte yarıda kalan proje ve yeni projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile birlikte bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan, imzalanan mutabakat zaptının, Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da yarım kalan projeleri konusunda yol haritası niteliği taşıdığını söyledi. Türkiye ile Libya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından önemli bir belgeye imza attıklarını belirten Pekcan, şöyle konuştu:  

"Bugün imzaladığımız mutabakat metni ile geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ile yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi adına önemli bir adımı birlikte atmış bulunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasını kolaylaştıracak ve bu anlamda bir kılavuz belge niteliği taşıyacaktır. Bugün imza altına alınan bu kılavuz metinle firma ve işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına herhangi bir engel kalmadığını değerlendiriyoruz."'LİBYA İLE TOPLAM PROJE HACMİMİZ 28,6 MİLYAR DOLAR'Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk yurt dışı projelerini Libya'da gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Libya'daki toplam proje hacmimiz 28,6 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bu durum artarak devam edecektir. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Libya arasındaki ticari ilişkiler en iyi şekilde ilerlemeye devam edecektir ve biz de iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi de "İmza koyduğumuz rehber belge çok önemli. Şu ana kadar iki ülke arasında askıda kalan, problem yaratan sorunları giderecek nitelikte. Türk firmaları onlarca yıldır işlerini en iyi şekilde yapmışlardır. Çok iyi bir imajları olduğunu da söyleyebilirim. Türk firmalarının Libya'daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa bu projelerin yüzde 20'sini üstlendiler" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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