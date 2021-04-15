Son dakika haberi! Bakan Pekcan, Kayseri ve Ankara'nın mobilya sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların, mobilyaya olan talepteki artışla birlikte ham madde ve yarı mamul tedarikinde, hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından sorunlara yol açtığının farkında olduklarını belirterek, "Bu...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların, mobilyaya olan talepteki artışla birlikte ham madde ve yarı mamul tedarikinde, hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından sorunlara yol açtığının farkında olduklarını belirterek, "Bu süreci sektörümüzle birlikte ve istişare halinde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri ve Ankara'nın mobilya sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve geleceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Geçen yıl 3,4 milyar dolar mobilya ihracatı yapıldığı bilgisini veren Pekcan, şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk çeyreğinde mobilya ihracatımız yüzde 14'lük artışla 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların, mobilyaya olan talepteki artışla birlikte ham madde ve yarı mamul tedarikinde, hem fiyat hem de bulunabilirlik açısından sorunlara neden olduğunun farkındayız. Bu süreci sektörümüzle birlikte ve istişare halinde yürütüyoruz. MDF, sünger, sunta ve mobilya üreticileri ile 2021 yılı şubat, mart ve nisan aylarında yoğun temaslar gerçekleştirdik. Üreticiler, Bakanlığımız temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla sektörümüzün sorunları tüm boyutlarıyla ele alındı. 19 Nisan'da katılacağım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya Sektör Meclisi toplantısında son durumu tüm paydaşlarla tekrar değerlendireceğiz. Mobilya ihracatımızdaki olumlu trendin devam etmesi ve üreticilerimizin karşılaştığı sınamaların aşılması için gayretle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır