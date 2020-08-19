Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Kapalı alanda gerçekleştirilen fuarlar 1 Eylül'de başlayacak
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Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Kapalı alanda gerçekleştirilen fuarlar 1 Eylül'de başlayacak

Son dakika habere göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Kapalı alanda gerçekleştirilen fuarlar 1 Eylül'de başlayacak
19.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:47

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle daha önce ertelenen fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsattı. Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak. Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak" dedi.


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Kaynak: DHA

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