Son dakika haberi: Bakan Pekcan: Hedefimiz 2021'de ihracat desteğimizi 50 milyar doların üzerine yükseltmek

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz 2021 yılında; toplam ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7'ye yükseltmektir" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz 2021 yılında; toplam ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7'ye yükseltmektir" dedi.

Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank'ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türk EXİMBANK Genel Müdürü Ali Güney de katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını, 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, program hedefinin üzerinde kapattıklarını bildirdi. 2021 yılı için ise 184 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğunu belirten Pekcan, "Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Böylece, Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaşmıştır. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır. Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur" dedi.

'EXİMBANK, YURTDIŞINDAN 2.8 MİLYAR DOLAR FON TEMİN ETTİ'Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen bu yıl Türkiye'ye ciddi yurtdışı fonu temin ettiğini söyleyerek, "Uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon temini ile ülkemize uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etmiştir. Yapısı itibariyle Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci işlem olan Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın (IBRD) yüzde 50 garantisinde 380 milyon Avro ile yine bir ilke imza atarak katılım finans yöntemiyle kullandırılmak üzere İslam Kalkınma Bankası'ndan (IDB) 100 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik. Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçılarımızın orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem vermiştir. Bunun sonucunda uzun vadeli kredi desteği bir önceki yıla göre 3 kat artmıştır. Halihazırda İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisini azami 5 yıl vadeyle, İhracata yönelik Yatırım Kredisini ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılarımıza sunmaktayız" diye konuştu.'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'Pekcan, 2021 yılında da ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti.

"Eximbank 2021 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini artırarak sürdürecektir. Hedefimiz 2021 yılında; toplam ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7'ye çıkarmaktır. Öte yandan, bu yıl sigorta programları tanıtım faaliyetleri ile Türk Eximbank sigorta koruması altına alınan ihracatçı sayısını artıracağız. Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz. Ayrıca, uygulamaya aldığımız 3 yeni programın kullanımını yaygınlaştıracağız. Kadın ve Genç girişimcilerimize desteğimiz hız kesmeden devam edecek olup; bu çerçevede 2021 yılında da bankalar aracılığıyla kullandırdığımız yabancı para kredilerinde 25 baz puan indirim uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN