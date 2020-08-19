Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler...
Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.
19.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:16
Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek."
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Kaynak: AA