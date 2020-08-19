Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler... Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek.

Bakan Pekcan: "Fuarlarda, maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." Kaynak: AA