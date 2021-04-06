Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."
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Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Bakan Pekcan: 'e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.'

Son dakika haber... Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.

Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Pekcan: "e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi." - Ekonomi Haberleri
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