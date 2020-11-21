Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görev arkadaşlarına teşekkür mesajı
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Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görev arkadaşlarına teşekkür mesajı

21.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:11
Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görev arkadaşlarına teşekkür mesajı

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, annesinin vefatı nedeniyle yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görev arkadaşlarına teşekkür etti.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, annesinin vefatı nedeniyle yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görev arkadaşlarına teşekkür etti. 

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ebedi yolculuğuna uğurladığımız kıymetli annemin cenazesine katılan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş, kabine arkadaşlarım ve milletvekillerimiz olmak üzere; bu zor süreçte acımıza ortak olup arayan, soran; mesajlarıyla başsağlığı dilekleriyle, dualarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Pekcan ayrıca, destekleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Karaali ve tüm hastane çalışanlarına minnetlerini ileterek, "Yaptığınız bu çok önemli ve özverili görevde Allah sizleri tüm tehlikeden korusun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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