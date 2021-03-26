Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz
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Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz

Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.

Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:26:22. #1.16#
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