Son dakika haberi! Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz.
Bakan Pekcan: Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan