Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli' yi taşıyan uçak acil iniş yaptı (1)
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin içinde bulunduğu uçak, Şırnak'a giderken havada motor arızası yapınca Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptıBakan Pakdemirli' nin skorsky helikoperle Şırnak' a gideceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin içinde bulunduğu uçak, Şırnak'a giderken havada motor arızası yapınca Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli' nin skorsky helikoperle Şırnak' a gideceği belirtildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı