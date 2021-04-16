Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli' yi taşıyan uçak acil iniş yaptı (1)
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli' yi taşıyan uçak acil iniş yaptı (1)

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli' yi taşıyan uçak acil iniş yaptı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin içinde bulunduğu uçak, Şırnak'a giderken havada motor arızası yapınca Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptıBakan Pakdemirli' nin skorsky helikoperle Şırnak' a gideceği belirtildi.

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin  içinde bulunduğu uçakŞırnak'a  giderken havada motor arızası  yapınca Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'  nin  skorsky helikoperle Şırnak' a gideceği belirtildi 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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