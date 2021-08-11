Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3)
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3)

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre '288 ORMAN YANGINININ 285'İ KONTROL ALTINDA'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadelede son duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

'288 ORMAN YANGINININ 285'İ KONTROL ALTINDA'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadelede son duruma ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Orman yangınları ile mücadelemiz 15 gündür devam ediyor. 53 ilimizde çıkan 288 orman yangınının 285'ini kontrol altına aldık. Muğla, Burdur ve Antalya'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3)
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.'
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz."
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz (3) - Haberler
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