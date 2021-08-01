Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi
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Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki selde hayvan varlıkları zarar gören vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Van'daki sele ilişkin hayvan yetiştiricilerinin zararlarının karşılanacağını bildirdi - Haberler Ekonomi
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