Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pakdemirli, 28-31 Temmuz tarihleri arasında 92 orman yangının kontrol altında olduğunu, 9 orman yangının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 28-31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 92 orman yangının kontrol altına alındığını, 9 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Antalya'da 12 yangından 3'ü, Mersin'de 7 yangından 2'si Muğla'da 7 yangından 4'ü devam ediyor. Uşak, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu Kayseri, Kırklareli, Kütahya, Kilis, Kocaeli, Manisa, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa yangınları kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgara rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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