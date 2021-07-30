26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 85 orman yangınının 74'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 85 orman yangınının 74'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 2, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur