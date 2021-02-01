Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
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Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı

01.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:43

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurt saldırısında 21 koyunu telef olan aile, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hediye ettiği koyunların yavru vermeye başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurt saldırısında 21 koyunu telef olan aile, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hediye ettiği koyunların yavru vermeye başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

İlçeye bağlı Gürçam köyünde yaşayan Nigar Sarıot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış günlerinde koyunları üşümemeleri için ağıldan çıkarmadıklarını, o nedenle koyunların kuzulamaya başladığını söyledi.

Doğan kuzulara evlerinin alt kısmında bulunan koyun barınağında baktıklarını anlatan Sarıot, "10 koyun kuzuladı, birer kuzu yaptılar. Her birine 'Pamuk, Karamurat, Ayşe' şeklinde isim takıyorum." dedi.

"Bakanımız Bekir Pakdemirli'den Allah razı olsun." diyen Sarıot, "Telef olan koyunlarımız için çok üzülmüştük. Onların sayesinde biraz olsun gönlümüz ferahladı, moralimiz düzeldi. Allah onlara sağlık ve huzur versin." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, ilçeye bağlı Gürçam köyünde yaşayan ve sürüsüne 15 Ekim 2020'de kurt saldırması sonucu 21 koyunu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat vermiş, Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan, hayvanları için de 250 kilogram arpa ile 15 balya ot verilmişti.

Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı
Bakan Pakdemirli'nin Bolulu aileye gönderdiği koyunlar yavrulamaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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