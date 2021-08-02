Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.

Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz