Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: '(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor.

Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. - Haberler
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