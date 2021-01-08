Son dakika haberi... BAKAN PAKDEMİRLİ, İZTO'DA TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli Tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırımdır (2)Mekteb-i Zirai Şahane'nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan Türkiye'de tarım eğitiminin 175'inci yıl dönümü için İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret...

Bakan Pakdemirli Tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün sektörlerine yapılan yatırımdır (2)

Mekteb-i Zirai Şahane'nin 10 Ocak 1846 tarihinde kurulması ile başlayan Türkiye'de tarım eğitiminin 175'inci yıl dönümü için İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen 'Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projeleri ve Sektörel Konular' konulu toplantıya katıldı. Toplantıda tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, hem son 18 yıl içerisinde hem de pandemi döneminde tarımda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verip, değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi döneminde 101 ayrı tedbir aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, Hem hasadın devam ettiği hem de ekimlerin devam ettiği bir dönemde, pazarlık ederek çiftçimize diplomatik pasaport verdik yani herkes evdeyken onlar üretime devam etti. Bugün hala pandemi devam ediyor. Bir belirsizlik var ama iyi senaryolar var. Nisan, mayıs ayından sonra her şeyin daha iyi olacağı söyleniyor. Biz, bu dönemde kiminin ihracatını kıstık, kiminin ihracatını artırdık. Ancak, hiçbir problem yaşamadık. Pandemi sonrası yeni normale geçeceğimiz bir zaman olacak. Sürekli üretimi artırmamız, desteklememiz gerekiyor. Son 18 yılda, tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdık. 585 yeni baraj inşa ettik. 311 milyar TL tarımsal destek verdik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 5,1 milyar fidan diktik. 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Tohumluk ihracatımızı 10 kat, tohumluk üretimimizi ise 8 kat artırdık. Çiftçiye yüzde 52 destek verdik. Bunun karşılığında da sürekli bir büyüme performansı içerisinde olduk dedi.

'ÜRETİCİ DOSTU POLİTİKALAR ÜRETMEYE ÇALIŞTIK'

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tarım sektörünün 2,5 yılda tüm çeyreklerde büyüdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, Kırsal kalkınma son derece önemli. Bu hareket Türkiye'de yavaşlamış olsa da tamamen durmuş değil. Hep söylediğimiz bir şey var, 'Doğduğun yerde doyabiliyorsan durmalısın' diye. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında 35 bin projeye toplam 3,3 milyar destek verdik ve 104 bin istihdam sağladık. Kırsalı bu nüfusta tutmak son derece önemli diye düşünüyoruz. Maliyetlerin arttığı bir dönemde, üretici dostu politikalar üretmeye çalıştık diye konuştu.

İZMİR'E DESTEKLERİ ANLATTI

İzmir'in bir liman kenti olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, buraya verdikleri desteklere değindi. Bakan Pakdemirli, şöyle devam ettiİzmir'in tarımsal üretim değerine baktığımızda Türkiye'de 3'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin sebze üretiminin yüzde 6'sı, meyve üretiminin de yüzde 3'ü İzmir'den sağlanıyor. 17,1 milyar TL destek ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınmada 462 projeye 206 milyon TL hibe ettik.

İZTO BAŞKANI ÖZGENER, TARIMA DAYALI PROJELERİNİ ANLATTI

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Amacımız, Avrupa ve ülkemizin en büyük, topraksız, tam otomasyonlu, modern, ısıtma için jeotermal ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan sera ve tarımsal sanayi kümelenmesini oluşturmak dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı