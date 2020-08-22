Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Işıkla avcılık yasak
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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Işıkla avcılık yasak

Son dakika haberleri... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarı ile sona erecektir.

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Işıkla avcılık yasak
22.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:25

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarı ile sona erecektir. Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Pakdemirli, tebliğlerin 01.09.2020-31.08.2024 tarihleri arasında uygulanacağını vurgulayarak, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenlemektedir" dedi.

Tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tebliğler ile balığın ve ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçılarımızın hakları korunması amaçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.'IŞIKLA AVCILIK YASAKLANDI'Tebliğlerde getirilen bazı önemli düzenlemelere de değinen Bakan Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarı ile sona erecektir. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır. Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezinde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından bazı düzenlemeler getirilmiştir. Eşkina ve Minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunlukları artırılmış ahtapot da ise avlanabilir asgari (Avrupa Birliğine uygulanan ağırlık kuralına uygun olacak şekilde) ağırlık miktarı düşürülmüştür" diye konuştu.'NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TÜRLERİN AVCILIĞI YASAKLANDI'Bakan Pakdemirli, "Uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türler ile denizlerimizde bazı kıkırdaklı balık türleri ve iç sularımız da yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığı tamamen yasaklanmıştır. Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulanmış, İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açılmıştır. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kilo ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecektir" ifadesini kullandı.'1 ELÜL'DEN İTİBAREN ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

1 Eylül 2021 tarihinden itibaren av araçlarının markalanmasının zorunlu hale getirildiğini belirten Pakdemirli, "Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklanmıştır. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verilmiştir. Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırılmıştır. Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklanmıştır. Can ve mal güvenliği açısından 50 wattı geçmemek şartıyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecektir. Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Su ürünleri stoklarımızın korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla balıkçılarımızın tebliğ ile getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. 

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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