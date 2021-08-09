Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 'İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak"

Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.'
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz."
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri... - Haberler
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