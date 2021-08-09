Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak"