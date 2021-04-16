Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek Uçağı arızalanan ve Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak'a gidecek Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 105.