Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek Uçağı arızalanan ve Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak'a gidecek Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 105.

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Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

MALATYA - Uçağı arızalanan ve Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak'a gidecek

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, Malatya'ya acil iniş yapmıştı. Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.

Bakan Pakdemirli'nin Cuma namazı Malatya Havaalanı'ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak'a gideceği öğrenildi.

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA

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