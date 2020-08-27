Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunduGiresun'da selin izleri siliniyor (5)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selden zarar gören tarım alanlarını bakanlığına ait helikopterle havadan inceledi.

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
27.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59

Bakan Pakdemirli, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Giresun'da selin izleri siliniyor (5)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selden zarar gören tarım alanlarını bakanlığına ait helikopterle havadan inceledi. Pakdemirli'yi taşıyan helikopter incelemelerinin ardından Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde bir halı sahaya inmeye çalıştı. 10 metreye kadar alçalan helikopterin pilotları inişi riskli görmesi üzerine yeniden havalandı. Helikopter bu kez Bahçecik köyüne yöneldi. Burada bir şantiye sahasına inmeye çalışan pilotlar ikinci denemede dere yatağına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler indiği helikopterden karayolu ile fındık bahçesi ziyaretine geçti.'ORKÖY KREDİLERİNİ 1 YIL FAİZSİZ ERTELİYORUZ'Soğukpınar beldesindeki bir fındık bahçesindekinde incelmelerinin ardından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradaki fındıklar biraz daha geç oluyor. Afet sebebiyle bölgede olmamızdan dolayı üreticilerle buluşmak istedik. Fındık fiyatlarından üreticilerimiz oldukça memnun. Fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisi de her zaman üreticimizin yanında oldu. Bu sene de çiftçimizin yanında olacağız. Giresun'da büyük bir felaket yaşadık. Bir an evvel yaraların sarılması için hep birlikte çalışıyoruz. Bölgede afetten etkilenen orman köylerimizin kullandığı orköy kredilerini de 1 yıl boyunca faizsiz olarak erteliyoruzö dedi.SELZEDELERE JANDARMA'DAN YARDIM ELİ

Öte yandan, jandarma ekipleri, selden etilnen köylerdeki vatandaşların evlerine ulaşarak kendilerine hazırlanan gıda kolilerini götürdü. Jandarmalar, bazı üreticilerin selden kurtarmayı başardığı fındık çuvallarını da sırtlayarak taşıdı. 


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Kaynak: DHA

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