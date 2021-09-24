Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor (2)

SELÇUK, İZMİR (DHA) - BAKAN PAKDEMİRLİ DRON İLE KISIR BÖCEK SALIMI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ziyaretlerini Selçuk ilçesinde sürdürdü. Selçuk'ta nar hasadı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) tarafından düzenlenen 'Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Kısır Böcek Salımı' etkinliğine katıldı. Meyve bahçelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bakanlık tarafından görevlendirilen Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün kazandırdığı ve Türkiye'de ilk kez uygulanan 'Kısır Böcek Uygulama Teknolojisi' ile böcek salındı. Dron ile yapılan salımı, Bakan Pakdemirli gerçekleştirdi. Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı.

Bakan Pakdemirli ziyaretlerinin ardından İzmir'den ayrıldı.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR,