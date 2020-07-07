Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına ilişkin "Şu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında.

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı Açıklaması
07.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına ilişkin "Şu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir, soğutma faaliyetleri birkaç gün sürebilir." dedi.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğu ve batı istikametinde ilerleyen yangına ilk andan itibaren müdahale edilmeye başlandığını söyledi.

Yangınların yüzde 90 insan kaynaklı çıktığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bir ağacın daha yanmaması gerekiyor. Özellikle yangınla mücadelenin ilk unsuru, erkenden müdahale edebilmektir. Biz 750 insanlı kule, 100 kadar insansız kule, insansız hava araçlarıyla yangınları gözetliyoruz. Ama tüm bunların ötesinde vatandaşın herhangi bir yerde gördüğü yangını bize iletmesi son derece önemli. Şu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir, soğutma faaliyetleri birkaç gün sürebilir. Şu ana kadar 'kontrol altında' dememiştik ama 'kontrol altında' dediğimizden itibaren ateş artık çepeçevre çevrelenmiştir."

İki şerit halinde ilerleyen bir yangınla karşı karşıya kalındığını belirten Pakdemirli, "Kumköy ve Yalova köyleriyle yani yerleşim yerleriyle alakalı bazı risk unsurları ortaya çıkmakla beraber ilerleyen saatler itibarıyla yerleşim yerleriyle ilgili riskler ortadan kalktı, hem rüzgarın değişmesi hem de bizim arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde. 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personel artı diğer kamu kuruluşlarından, belediyelerden de itfaiye araçları müdahale etti. Tabii bu müdahaleye orman teşkilatımız en başta olmak üzere, Valimiz, yerel belediyelerimiz, kolluk kuvvetlerimiz hepsi yardımcı oldular ve bu saate kadar hepsi sahada çalışmaya devam ettiler." diye konuştu.

Pakdemirli, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Tabii ki yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabii ister istemez bir miktar ağacımızı kaybettik, bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Bu sabah itibarıyla 05.52'de bu bölgede güneş doğuyor ancak biz hava araçlarıyla müdahaleye 05.15'te başladık. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü ve bu çalışmayla beraber sabah da hava araçlarıyla beraber çalışmanın neticelerini daha ileri götürmek maksadıyla müdahaleler sürdü." dedi.

Gün boyu 50-60 kilometre hızla esen bir rüzgarla mücadele edildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, gece boyunca da kuvvetli bir rüzgar olduğunu aktardı.

"Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor"

Geçen yılla karşılaştırıldığında bu yıl daha fazla yangın olduğunu belirten Pakdemirli, ancak çok daha az yanan alan bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaşanan yangının son olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Yangın tamamen söndürüldükten sonra kesin tespitler yapılır, bununla alakalı açıklamalarımızı da kamuoyuna yaparız. Genelde ağaçlar haricinde tarım alanlarında da hasarlar olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak hasat edilen bazı arazilerimizde hasar olduğu gözüküyor. Yer yer ekili ve dikili alanlarda, şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görünüyor. Tabii her zaman söylediğimiz bir şey var, TARSİM kapsamında yangın hasarları da biliyorsunuz ödeniyor ama bölgede yüzde 10 ila 20 arasında bir TARSİM kapsamı, sigorta yaptırma oranı var. Maalesef felaket geldikten sonra hep bunlara pişman oluyoruz ama tekrar özellikle çiftçimizi, üreticimizi bu konuda, TARSİM konusunda uyarmış olalım. Tabii ki valilik de bir hasar tespit çalışması yapacak. Valilik kanalıyla bu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşlere de bildirilir, bu konuyla ilgili yapılması gereken bir şey varsa devlet gerekeni yapar. Ama bu köylerimiz orman köyleri olduğu için orman köyleri kapsamında da orman teşkilatımız tarafından köylülerimizin, bu bölgede oturan kardeşlerimizin, tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetin sürdürülmesi maksadıyla belli bir miktarda fonu köylülerimize tahsis edeceğiz."

İlerleyen saatlerde hava koşullarında çok büyük bir değişiklik beklenmediğini belirten Pakdemirli, en büyük avantajlarının insan kaynağı olduğunu, ağaçların yanmaması için en yeni teknolojileri de takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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