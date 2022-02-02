Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık (3)

İZMİR (DHA) - PAKDEMİRLİ İZTO VE İKÇÜ'YÜ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuar açılışının ardından İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) sanayicilerle bir araya geldi. Daha sonra Bakan Pakdemirli İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni (İKÇÜ) ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, üniversite ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti.

Hande NAYMAN/ İZMİR, -