Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.