Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: 'Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı" - Haberler
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