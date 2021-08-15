Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: Antalya ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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