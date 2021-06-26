Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA Kaş'ta çıkan orman yangınını, yangın yönetim merkezinden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" açıklamasını yaptı.

ANTALYA Kaş'ta çıkan orman yangınını, yangın yönetim merkezinden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine etti.

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.'YANGINA 10 HELİKOPTER, 50 ARASÖZ, 6 DOZER İLE 500'E YAKIN PERSONELLE MÜDAHELE ETTİK'Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.


Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Kaş'ta korkutan orman yangını! Yerleşim yerleri de zarar gördü
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:48:20. #1.16#

title