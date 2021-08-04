Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı"
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı"

Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: '33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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