Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 118 işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 118 İşçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri