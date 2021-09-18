Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 118 İşçi alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.