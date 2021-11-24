Son dakika haberi! Bakan Özer ve öğretmenler Başöğretmen'in huzurunda

Bakan Özer ve öğretmenler Başöğretmen'in huzurunda

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı mesajda, "Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle beraberindeki heyet ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Özer başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır' diyerek önemini işaret buyurduğunuz öğretmenlerimizin bu özel gününde '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük görev addediyoruz. Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."